Україна увійшла в топ-5 за рівнем прийняття криптоактивів у 2023 році

Україна посіла п’яте місце в рейтингу Chainalysis за рівнем прийняття криптоактивів у 2023 році.

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Наша країна обійшла Бразилію, Китай, Туреччину і Велику Британію. При цьому перших чотири місця посіли:

Індія, Нігерія, В'єтнам, США.

Україна посідає третю позицію за якістю централізованого обслуговування, а найгірші показники спостерігаються з DeFi-сегментом й обсягами торгів на P2P-біржах — 10 та 11 місця відповідно.

У топ-10 рейтингу також увійшли Філіппіни, Індонезія, Пакистан, і Таїланд.

Найнижчий рівень прийняття криптоактивів у Японії, Канади та Марокко.

Регіони

У Chainalysis підкреслили, що найбільш «дружнім» щодо криптосфери залишається регіон Центральної, Південної Азії та Океанії. При цьому, як помітили експерти, чинники, що зумовлюють це, у кожному випадку різні.

Оцінюючи ситуацію загалом, рівень прийняття галузі у світі знижується. Показник досяг максимуму у другому кварталі 2021 року, а потім наблизився до нього наприкінці року, після чого переважно падав.

Лідерами у рейтингу залишаються країни з доходами нижче середнього (LMI) відповідно до класифікації Світового банку. Серед них Нігерія, Індія та Україна. У першій десятці є тільки одна країна з високими доходами (HI) — США. Саме у країнах категорії LMI спостерігається найбільш значне відновлення рівня прийняття у 2023 році.

Аналітики платформи бачать у цьому позитивну ознаку. За їх словами, подальше збільшення рівня прийняття галузі серед цих країн може дати поштовх до відповідної тенденції на глобальному рівні.