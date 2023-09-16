Україна увійшла в топ-5 за рівнем прийняття криптоактивів у 2023 році

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

16 вересня 2023, 15:00 Читать на русском

Україна увійшла в топ-5 за рівнем прийняття криптоактивів у 2023 році

Україна посіла п’яте місце в рейтингу Chainalysis за рівнем прийняття криптоактивів у 2023 році.

Україна посіла п’яте місце в рейтингу Chainalysis за рівнем прийняття криптоактивів у 2023 році.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиНаша країна обійшла Бразилію, Китай, Туреччину і Велику Британію.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Наша країна обійшла Бразилію, Китай, Туреччину і Велику Британію. При цьому перших чотири місця посіли:

  1. Індія,
  2. Нігерія,
  3. В'єтнам,
  4. США.

Україна посідає третю позицію за якістю централізованого обслуговування, а найгірші показники спостерігаються з DeFi-сегментом й обсягами торгів на P2P-біржах — 10 та 11 місця відповідно.

У топ-10 рейтингу також увійшли Філіппіни, Індонезія, Пакистан, і Таїланд.

Найнижчий рівень прийняття криптоактивів у Японії, Канади та Марокко.

Регіони

У Chainalysis підкреслили, що найбільш «дружнім» щодо криптосфери залишається регіон Центральної, Південної Азії та Океанії. При цьому, як помітили експерти, чинники, що зумовлюють це, у кожному випадку різні.

Оцінюючи ситуацію загалом, рівень прийняття галузі у світі знижується. Показник досяг максимуму у другому кварталі 2021 року, а потім наблизився до нього наприкінці року, після чого переважно падав.

Лідерами у рейтингу залишаються країни з доходами нижче середнього (LMI) відповідно до класифікації Світового банку. Серед них Нігерія, Індія та Україна. У першій десятці є тільки одна країна з високими доходами (HI) — США. Саме у країнах категорії LMI спостерігається найбільш значне відновлення рівня прийняття у 2023 році.

Аналітики платформи бачать у цьому позитивну ознаку. За їх словами, подальше збільшення рівня прийняття галузі серед цих країн може дати поштовх до відповідної тенденції на глобальному рівні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами