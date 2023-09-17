У Мінекології збільшили оцінку шкоди довкіллю від війни

За останні два з половиною місяці сума шкоди, нанесеної довкіллю війною, зросла майже на $1,5 мільярда і на сьогодні становить вже $57 мільярдів, що, однак, не є остаточною сумою. Про це повідомив міністр Руслан Стрілець.

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За словами чиновника, сьогодні триває робота над розробкою та впровадженням цілісного плану екологічного відновлення України від наслідків війни.

Збитки довкіллю

Раніше «Мінфін» писав, що за словами міністра: «Один день великої війни дорівнює 102 млн євро, або 4 млрд гривень збитків довкіллю. І це без урахування екоциду рф на Каховській ГЕС. Сьогодні — 500 днів повномасштабного вторгнення рф в Україну. Кожен день ми втрачаємо людей, ресурси, природні багатства».