Збитки довкіллю від агресії рф проти України складають 4 млрд гривень щодня — Мінприроди

Довкілля України щодня зазнає збитків від агресії окупанта, за це має заплатити росія. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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Збитки довкіллю

«Один день великої війни дорівнює 102 млн євро, або 4 млрд гривень збитків довкіллю. І це без урахування екоциду рф на Каховській ГЕС. Сьогодні — 500 днів повномасштабного вторгнення рф в Україну. Кожен день ми втрачаємо людей, ресурси, природні багатства», — сказав він.

На сьогодні сума збитків довкіллю вже близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень, підкреслив він.

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«Обрахунки тривають. росія заплатить за кожен день цієї війни. За кожне спалене дерево. Кожен спаплюжений клаптик української землі», — додав Стрілець. Він повідомив, що інспектори Державної екологічної інспекції України кожного дня фіксують руйнування довкілля від бойових дій.