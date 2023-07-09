Довкілля України щодня зазнає збитків від агресії окупанта, за це має заплатити росія. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
Збитки довкіллю від агресії рф проти України складають 4 млрд гривень щодня — Мінприроди
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Збитки довкіллю
«Один день великої війни дорівнює 102 млн євро, або 4 млрд гривень збитків довкіллю. І це без урахування екоциду рф на Каховській ГЕС. Сьогодні — 500 днів повномасштабного вторгнення рф в Україну. Кожен день ми втрачаємо людей, ресурси, природні багатства», — сказав він.
На сьогодні сума збитків довкіллю вже близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень, підкреслив він.
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«Обрахунки тривають. росія заплатить за кожен день цієї війни. За кожне спалене дерево. Кожен спаплюжений клаптик української землі», — додав Стрілець. Він повідомив, що інспектори Державної екологічної інспекції України кожного дня фіксують руйнування довкілля від бойових дій.
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