Британія припинила розслідування за двома з трьох звинувачень проти російського мільярдера Фрідмана

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування проти російського мільярдера Михайла Фрідмана, який потрапив під санкції. Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

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NCA більше не підозрює Фрідмана в змові з метою обману міністерства внутрішніх справ Великої Британії та в змові з метою вчинення неправдивих свідчень.

Проте розслідування щодо відмивання грошей все ще триває, і правова основа ордера на обшук, який проходив наприкінці минулого року у будинку Фрідмана в Лондоні, також оскаржується.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у грудні 2022 року понад 50 офіцерів прийшли в особняк Фрідмана вартістю 65 млн фунтів стерлінгів ($81,1 млн) на півночі Лондона та заарештували 58-річного російського бізнесмена. Також правоохоронці вилучили цифрові пристрої та значну кількість готівки.

Крім того, затримали ще двох осіб. 35-річний чоловік, який працював у цьому будинку, був затриманий неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні офіцеру NCA. Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів стерлінгів готівкою.

Інший чоловік, віком 39 років, колишній бойфренд теперішньої партнерки бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за відмивання грошей та змову з метою шахрайства.