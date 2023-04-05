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5 квітня 2023, 13:25 Читать на русском

Британія припинила розслідування за двома з трьох звинувачень проти російського мільярдера Фрідмана

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування проти російського мільярдера Михайла Фрідмана, який потрапив під санкції. Про це повідомляє Bloomberg, з посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) припинило розслідування проти російського мільярдера Михайла Фрідмана, який потрапив під санкції.
Фото: inlviv.in.ua

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NCA більше не підозрює Фрідмана в змові з метою обману міністерства внутрішніх справ Великої Британії та в змові з метою вчинення неправдивих свідчень.

Проте розслідування щодо відмивання грошей все ще триває, і правова основа ордера на обшук, який проходив наприкінці минулого року у будинку Фрідмана в Лондоні, також оскаржується.

Читайте також: Фрідман і Авен збираються продати свої частки в російському Альфа-Банку в обмін на зняття санкцій — FT

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що у грудні 2022 року понад 50 офіцерів прийшли в особняк Фрідмана вартістю 65 млн фунтів стерлінгів ($81,1 млн) на півночі Лондона та заарештували 58-річного російського бізнесмена. Також правоохоронці вилучили цифрові пристрої та значну кількість готівки.

Крім того, затримали ще двох осіб. 35-річний чоловік, який працював у цьому будинку, був затриманий неподалік за підозрою у відмиванні грошей та перешкоджанні офіцеру NCA. Він виходив з будинку з сумкою, в якій було виявлено тисячі фунтів стерлінгів готівкою.

Інший чоловік, віком 39 років, колишній бойфренд теперішньої партнерки бізнесмена, був заарештований у своєму будинку в Пімліко, Лондон, за відмивання грошей та змову з метою шахрайства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2023, 14:14
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После такой радостной новости можно без особых проблем предоставить
Фридману украинское гражданство и даже дать какую-нибудь медальку,
и конечно же снять с Альфа (Сенс-банка) все ранее наложенные санкции…
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+8
Артем Сабуров
Артем Сабуров
5 квітня 2023, 15:50
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Он и так чистокровный украинец,львовянин в 5-м поколении.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 квітня 2023, 16:07
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Скорее чистокровный еврей и гражданин россии.
То что он родился во Львове, так это выбор
его родителей, где им рожать.
А вот лично он сделал свой выбор
свалив из Львова в 17 лет в Москву,
и жил в Москве намного дольше 17 лет.
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