Національний банк протягом тижня, з 11 по 15 вересня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,05 млн і продав $873,11 млн. Чистий продаж валюти становив $873,06 млн проти $302,27 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку на пів мільярда
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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $510,79 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $195,88 млн;
- продав $18 021,80 млн.
Чистий продаж валюти становив $17 825,92 млн.
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Джерело: Мінфін
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