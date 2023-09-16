Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку на пів мільярда

Національний банк протягом тижня, з 11 по 15 вересня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,05 млн і продав $873,11 млн. Чистий продаж валюти становив $873,06 млн проти $302,27 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $510,79 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $195,88 млн;

продав $18 021,80 млн.

Чистий продаж валюти становив $17 825,92 млн.

Читайте також: НБУ в серпні продав на міжбанку рекордний за пів року обсяг валюти