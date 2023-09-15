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15 вересня 2023, 19:18 Читать на русском

Проєкт бюджету на 2024 рік зареєстрували в Раді

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2024 рік».►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниТакож оприлюднено текст проєкту закону № 10000 і супровідні документи.
Фото: armyinform.com.ua

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Також оприлюднено текст проєкту закону № 10000 і супровідні документи. Згідно з інформацією у картці законопроєкту, його направлено на розгляд Комітету ВР з питань бюджету.

Голова В Р Руслан Стефанчук запевнив, що парламент розгляне проєкт закону про Державний бюджет у першому читанні найближчим часом.

«Закликаю народних депутатів усіх фракцій та груп конструктивно підійти до розгляду найважливішого фінансового документа. Забути про популізм і спекуляції й не малювати ті статті видатків, які не підкріплені доходами», — написав Стефанчук у Facebook.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд затвердив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд грн та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд грн.

Головні цифри бюджету:

  • Доходи: 1,746 трлн грн (загальний фонд 1,54 трлн грн)
  • Витрати: 3,308 трлн грн (загальний фонд 3,1 трлн грн)
  • Дефіцит: 1,531 трлн грн.

Як заявляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд виділив 5 пріоритетних напрямків у державному бюджеті на наступний рік.

Передбачено, що з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становитиме 7 100 грн, а з 1 квітня — 8 000 грн. При цьому з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 920 грн.

Джерело: Мінфін
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