Кабмін оновив порядок нарахування доплат військовим інструкторам та пораненим бійцям

Кабінет міністрів змінив порядок обрахунку додаткової винагороди військовим інструкторам та пораненим бійцям. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 15 вересня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Відповідні зміни внесено до постанови N168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану».

Передбачено, що військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації) пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць.

Крім того, затверджено розміри додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах).

Також рішенням уряду визначено, що військовослужбовцям, які у звʼязку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі.

Після перебування у розпорядженні понад два місяці і до закінчення перебування у розпорядженні таким військовослужбовцям щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в серпні 2023 року Кабмін змінив порядок виплати та розміру додаткової винагороди для військовослужбовців. Їм повернули доплати у 30 тис. грн, передбачили виплати для поранених бійців, а також інструкторів, курсантів та строковиків.