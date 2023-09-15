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15 вересня 2023, 17:01 Читать на русском

Кабмін оновив порядок нарахування доплат військовим інструкторам та пораненим бійцям

Кабінет міністрів змінив порядок обрахунку додаткової винагороди військовим інструкторам та пораненим бійцям. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 15 вересня. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів змінив порядок обрахунку додаткової винагороди військовим інструкторам та пораненим бійцям.
Фото: armyinform.com.ua

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Відповідні зміни внесено до постанови N168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сімʼям під час дії воєнного стану».

Передбачено, що військовослужбовцям, які обіймають посади керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах), щомісяця виплачується додаткова винагорода у розмірі від 15 000 до 30 000 гривень з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації) пропорційно часу здійснення підготовки та навчання персоналу в розрахунку на місяць.

Крім того, затверджено розміри додаткової винагороди за категоріями посад керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних військових частинах (навчальних центрах, навчальних підрозділах).

Також рішенням уряду визначено, що військовослужбовцям, які у звʼязку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом) визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі.

Після перебування у розпорядженні понад два місяці і до закінчення перебування у розпорядженні таким військовослужбовцям щомісяця виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в серпні 2023 року Кабмін змінив порядок виплати та розміру додаткової винагороди для військовослужбовців. Їм повернули доплати у 30 тис. грн, передбачили виплати для поранених бійців, а також інструкторів, курсантів та строковиків.

Джерело: Мінфін
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