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12 серпня 2023, 9:08 Читать на русском

Кабмін оновив порядок та розмір додаткової винагороди військовим. Хто може отримати 100 тисяч

Кабінет міністрів змінив порядок виплати та розміру додаткової винагороди для військовослужбовців. Їм повернули доплати у 30 тис. грн, передбачили виплати для поранених бійців, а також інструкторів, курсантів та строковиків. Про це йдеться у постанові уряду № 836 від 9 серпня, яка опублікована на Урядовому порталі.

Кабінет міністрів змінив порядок виплати та розміру додаткової винагороди для військовослужбовців.
Фото: telegraf.in.ua

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У частині виплати додаткової винагороди постанова застосовується з 1 червня 2023 року.

Передусім зміни стосуються поранених бійців. Військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) обмежено придатними чи непридатними до військової служби, після перебування у розпорядженні відповідних командирів понад два місяці і до закінчення такого перебування щомісяця отримуватимуть додаткова винагорода у розмірі 20 100 грн.

Також постановою встановлюються щомісячні доплати для військових, що несуть сторокову службу (6000 грн) та курсантів (2350 грн).

Хто може отримувати доплати у 30 000 грн

  • За новими правилами, на період дії воєнного стану додаткові щомісячні (пропорційно часу виконання відповідних завдань) виплати у 30 тисяч грн передбачені для:
  • Військовослужбовців (ЗСУ, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонної служби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтранспорту), які виконують бойові завдання для оборони України, захисту населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України;
  • Осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських;
  • Військовослужбовців на посадах керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних центрах та підрозділах, які можуть отримувати від 15 до 30 тис. грн доплати залежно від кваліфікації.

Виплати до 50 000 грн

Додаткові виплати у розмірі до 50 тисяч грн можуть отримувати військовослужбовці, які на відстані здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії зіткнення та виконують бойові завдання на відстані першого ешелону оборони або наступу.

Виплати у 100 000 грн

Грошову винагороду у 100 тис. грн отримуватимуть:

  • Військовослужбовці, службовці ДСНС та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях, забезпечують здійснення заходів з нацбезпеки і оборони в районах проведення воєнних дій, зокрема і на тимчасово окупованих українських територіях;
  • особи рядового і начальницького складу територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються Головнокомандувачем ЗСУ до для безпосередньої участі у бойових діях або здійснення заходів з нацбезпеки і оборони в районах проведення воєнних дій, зокрема і на тимчасово окупованих українських територіях.

Право на отримання додаткової винагороди у розмірі 100 000 грн також мають:

  • Особи, що отримали поранення, пов’язане із захистом України, і які перебувають на стаціонарному лікуванні (зокрема, за кордоном). Враховується також час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого, відпустка для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК;
  • Особи, захоплені в полон (крім тих, які добровільно здалися в полон) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі, коли зазначені події сталися як до введення воєнного стану, так і після його введення);
  • Загиблі внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення (контузії, травми або каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини (виплата здійснюється за весь місяць, у якому особа загинула (померла).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Aldruino
Aldruino
12 серпня 2023, 10:10
#
«несущих столетнюю службу (6000 грн.)»
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