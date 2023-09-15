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15 вересня 2023, 15:02 Читать на русском

Кабмін затвердив нові правила іспитів на отримання посвідчень водія деяких категорій

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.
Фото: freepik.com

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«Запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового водіння, а категорії В — виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС», — зазначив він.

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Також було розширено функціональні можливості електронного кабінету водія та Порталу «Дія» щодо можливості:

  • замовлення в електронній формі послуг з державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів;
  • видачі тимчасового реєстраційного талона у зв'язку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу кошти на ім'я іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон;
  • продовження терміну відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами власника;
  • видачі висновку про можливість нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікацій номерів транспортних засобів;
  • обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі і навпаки.
Джерело: Мінфін
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