Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Кабмін затвердив нові правила іспитів на отримання посвідчень водія деяких категорій
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«Запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового водіння, а категорії В — виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС», — зазначив він.
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Також було розширено функціональні можливості електронного кабінету водія та Порталу «Дія» щодо можливості:
- замовлення в електронній формі послуг з державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів;
- видачі тимчасового реєстраційного талона у зв'язку з наданням права керування транспортним засобом іншій фізичній особі або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу кошти на ім'я іншої фізичної особи, яка здійснює поїздку за кордон;
- продовження терміну відповідального зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами власника;
- видачі висновку про можливість нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів або дублювання первинних ідентифікацій номерів транспортних засобів;
- обміну посвідчення водія, виготовленого на бланку, на посвідчення водія в електронній формі і навпаки.
Джерело: Мінфін
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