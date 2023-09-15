Кабмін затвердив нові правила іспитів на отримання посвідчень водія деяких категорій

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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«Запроваджено проведення практичного іспиту на право керування транспортними засобами категорій A1, А та В1 виключно на майданчиках для навчання з початкового водіння, а категорії В — виключно в умовах дорожнього руху на маршрутах, визначених територіальним сервісним центром МВС», — зазначив він.

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Також було розширено функціональні можливості електронного кабінету водія та Порталу «Дія» щодо можливості: