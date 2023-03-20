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20 березня 2023, 9:13 Читать на русском

Як обміняти посвідчення водія України за кордоном: інструкція

Українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції в телеграм-каналі.

Українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення.
Фото: zn.ua

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«Обмін актуальний, якщо відбулась зміна анкетних даних водія, сплив термін дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений. У такому разі необхідно звернутися до відокремлених підрозділів ДП «Документ», — йдеться в повідомленні.

Польща

  • Варшава: 02−222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 поверх);
  • Краків: 31−154, ТЦ Galeria Krakowska (2 поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);
  • Гданськ: 80−309, Aleja Grunwaldzka 415;
  • Вроцлав: 51−117, Tarczyński Arena.

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу — з 10:00 до 15:30.

Чехія

  • Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на майданчику за ТЦ).

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу — з 09:00 до 14:45.

Словаччина

  • Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 поверх, територія автовокзалу).

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу — з 09:00 до 14:45.

Туреччина

  • Стамбул: 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркінг за ТЦ «Аеропорт»).

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу — з 10:00 до 15:30.

Які документи необхідні

  • паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про реєстрацію місця проживання;
  • довідку платника податків;
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (у разі такої зміни).
  • обслуговування можливе як за попереднім записом, так і в порядку живої черги;
  • оплата за послугу здійснюється на місці — за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

+
+15
bonv
bonv
20 березня 2023, 9:42
#
Сервіс:)
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