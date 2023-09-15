Україна отримає $2 мільярди від Південної Кореї на розвиток інноваційних економічних проєктів

Україна отримає $2 млрд від Південної Кореї, які підуть на розвиток інноваційних економічних проєктів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко й посол Південної Кореї в Україні Кім Хьонг Те підписали Угоду щодо кредитів від Корейського Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF).

«Відповідно до підписаної Угоди Україна або суб'єкт господарювання — резидент України, що отримав державну гарантію, має право залучити довгострокові кредити під низькі відсотки від Експортно-імпортного банку Кореї через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF)», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на першому етапі кредити можуть бути залучені на постачання обладнання, а з 2025 року — на відбудову.

За словами Свириденко, Угода відкриває шлях до отримання довгострокових й дешевих кредитів, які сприятимуть відновленню виробничого потенціалу та створенню нових робочих місць.

«Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у відновленні нашої країни, а також на створення нових технологічних виробництв у стратегічно важливих галузях економіки. Також Україні стане у нагоді корейський досвід для повоєнної відбудови зруйнованої інфраструктури, промислових та цивільних об'єктів», — додала Свириденко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що президент Південної Кореї Юн Сок Йоль на саміті G20 в Індії заявив, що країна надасть Україні пакет допомоги на загальну суму $2,3 млрд для відновлення зруйнованої війною інфраструктури — $300 млн спрямують на гуманітарні потреби 2024 року і $2 млрд — у вигляді довгострокової допомоги.