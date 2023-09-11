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11 вересня 2023, 8:34 Читать на русском

Відбудова України: Південна Корея надасть $2,3 мільярда додаткової допомоги

Південна Корея надасть Україні пакет допомоги на загальну суму $2,3 млрд для відновлення зруйнованої війною інфраструктури — $300 млн спрямують на гуманітарні потреби 2024 року і $2 млрд — у вигляді довгострокової допомоги. Про це заявив президент країни Юн Сок Йоль на саміті G20 в Індії, пише The Korea Times.

Південна Корея надасть Україні пакет допомоги на загальну суму $2,3 млрд для відновлення зруйнованої війною інфраструктури — $300 млн спрямують на гуманітарні потреби 2024 року і $2 млрд — у вигляді довгострокової допомоги.
Фото: aa.com.tr

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Що відомо

«Після Другої світової війни міжнародна спільнота забороняє використання сили в міжнародних відносинах як суворий правовий принцип. Щоб захистити цей принцип, війна в Україні повинна припинитися і мир має бути негайно відновлена. Через солідарність з міжнародною спільнотою Корея здійснюватиме комплексні програми підтримки, що передбачають безпеку, гуманітарну допомогу та відновлення», — сказав президент Південної Кореї.

Читайте:Південна Корея збільшить допомогу Україні до $150 мільйонів

За його словами, пакет підтримки почнеться з надання допомоги в розмірі $300 млн наступного року різними способами, включаючи гуманітарну допомогу, гранти на розвиток і надання коштів Світовому банку або Європейському банку реконструкції та розвитку.

Наступним кроком буде надання $2 млрд через Фонд співробітництва в економічному розвитку (EDCF), який є місцевою програмою Південної Кореї під низькі відсотки кредитів для країн, що розвиваються. Офіс президента повідомив, що деталі щодо того, як підтримати Україну через EDCF, буде оголошено у 2025 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Someonesdd
Someonesdd
11 вересня 2023, 11:54
#
Помощь и кредит две разные вещи
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