Fitch покращило прогноз росту світового ВВП цьогоріч

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз збільшення світового ВВП цьогоріч до 2,5% з 2,4%, що очікувалися в червні. При цьому прогноз зростання глобальної економіки на 2024 рік погіршено до 1,9% з 2,1%. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Світова економіка, ймовірно, зросте у 2023 році сильніше, ніж ми очікували в червні. Однак поглиблення спаду на китайському ринку нерухомості кидає тінь на перспективи глобального підйому, тоді як жорсткість грошово-кредитної політики все більше впливає на перспективи попиту в США та Європі» — йдеться огляді Global Economic Outlook.

Експерти агентства зазначають, що поліпшення прогнозу зростання світового ВВП відображає несподівану гнучкість економік США, Японії та ринків, що розвиваються, без урахування Китаю.

Fitch покращило прогноз підвищення ВВП США на поточний рік до 2% з 1,2%, Японії - до 2% з 1,3%, ринків, що розвиваються, без урахування Китаю — до 3,4% з 2,9%. Водночас прогнози зростання економік Китаю та єврозони знижено на 0,8 процентного пункту (п.п.) та 0,2 п.п. відповідно — до 4,8% та 0,6%.

Прогноз збільшення ВВП США на 2024 рік погіршено на 0,2 в.п. — до 0,3%, єврозони — на 0,3 в.п., до 1,1%, Китаю — на 0,2 в.п., до 4,6%.

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Агентство зазначає, що зростання економіки єврозони зупинилося через енергетичну кризу, а зараз регіон стикається з труднощами у зв'язку з ослабленням обсягів світової торгівлі та китайської економіки.