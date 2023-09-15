Курс валют на 15 вересня: Долар та євро дешевшають

У п'ятницю, 15 вересня, на готівковому ринку курс долара знизився 5 копійок у купівлі та продажу. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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В обмінниках долар у покупці подешевшав на 2 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро знизився на 14 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,35 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,13−38,25, євро — 40,86−41,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,99−39,37 грн/євро.

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