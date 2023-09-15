Ринки ростуть на тлі успішного IPO Arm Holdings та сильних економічних даних із Китаю: що потрібно знати вранці

Американські індекси зросли у четвер

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq додали 0,8%, а індекс Dow Jones — 0,9%.

Настрої на ринку було підтримано найбільшим за майже два роки IPO британського розробника Arm Holdings. Першого дня біржових торгів акції компанії, які тепер торгуються на біржі Nasdaq, зросли приблизно на 25%.

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Ринки Азії зростають

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index виріс сьогодні приблизно на 0,9%, японський Nikkei та південнокорейський Kospi додали 1,3%, сінгапурський STI збільшився приблизно на 1%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng зросли на 0,3% та 1,7% відповідно.

Все через кращі, ніж очікувалося, економічні дані з Китаю, які посилили надії на те, що кампанії зі зростання відсоткових ставок найбільшими центральними банками світу добігли кінця.

Роздрібні продажі та промислове виробництво Китаю в серпні виявилися кращими за очікування

За даними Національного бюро статистики Китаю, у серпні роздрібні продажі в країні зросли на 4,6% у річному обчисленні, що виявилося кращим за очікування опитаних Reuters економістів, які прогнозували зростання на 3%.

Крім цього, промислове виробництво в країні зросло на 4,5% у серпні порівняно з минулим роком, що також виявилося кращим за прогноз у 3,9%.

Останні дані щодо зростання промислового виробництва та роздрібних продажів у Китаї характеризують незначне покращення економічної ситуації в країні, повідомляє CNBC News.

Тим часом рівень безробіття в містах Китаю практично не змінився і склав 5,2%. При цьому статистичне бюро країни знову не повідомило рівень безробіття серед китайської молоді.

Ціни на нафту перевищили $90 за барель уперше з початку року

У ході сьогоднішніх торгів ф'ючерси на Brent зросли на 0,7% до $94,32 за барель, а контракти на WTI збільшилися на 0,8% до $90,87. Обидва показники зросли приблизно на 4% з початку тижня та перебувають на максимумах з листопада минулого року.

Сьогодні ціни на нафту продовжили зростання на тлі кращих, ніж очікувалося, економічних даних із Китаю, а також повідомлень про рекордне споживання нафти в країні. Все це зміцнило думку учасників ринку про те, що попит з боку другого за величиною споживача сирої нафти у світі продовжуватиме зростати.

Уоррен Баффет продає акції HP

Згідно з останнім звітом Berkshire Hathaway, поданим до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), компанія Уоррена Баффета продала цього тижня акцій HP на суму близько $158,5 млн. Після цього продажу частка володіння Berkshire в HP знизилася з 12,3% до 11,7%.

Fox News пов'язує останній продаж акцій HP Уорреном Баффетом з падінням продажів компанії цього року. За перші три квартали 2023 фінансового року HP отримала загалом $39,9 млрд виручки, що приблизно на 17% менше, ніж $48,1 млрд, за той же період минулого року.

Тим часом у четвер на тлі останніх новин вартість акцій HP впала приблизно на 2%.