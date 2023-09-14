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14 вересня 2023, 19:20 Читать на русском

Глава НБУ підтримує підвищення податків на прибуток для банків

Нацбанк підтримує ініціативу підвищення податків на прибуток для банків у вигляді підвищення відсоткової ставки податку на прибуток. Про це під час брифінгу розповів голова НБУ Андрій Пишний.

Нацбанк підтримує ініціативу підвищення податків на прибуток для банків у вигляді підвищення відсоткової ставки податку на прибуток.

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Позиція НБУ

«В Україні запровадження додаткового прибутку на доходи банків може бути виправданим тимчасовим кроком з огляду на умови війни. Ми бачимо наразі підстави і фінансові, і юридичні, і якщо хочете з точки зору соціальної справедливості підтримати цю ініціативу», — зазначив він.

Очільник регулятора зазначив, що центробанк наразі готовий запропонувати дискусію щодо того, що саме повинно бути об'єктом оподаткування.

«Нацбанк з огляду на цю низку аргументів, починаючи від простоти адміністрування і закінчуючи питаннями збалансування комісійного процентного доходу, готовий підтримати зростання відсоткової ставки податку на прибуток. Саме цю версію ми будемо комунікувати найближчим часом з комітетом з питань фінансів і банківської діяльності», — додав Пишний.

Читайте: НБУ підбив чергові підсумки роботи банків: чим здивували Приват, Креді Агріколь, Укргаз

Він пояснив, що такий підхід — підвищеної відсоткової ставки податку на прибуток, а не лише оподаткування чистого процентного доходу — на думку НБУ дає можливість уникнути небажаного можливого ефекту, коли внаслідок відсутності додаткового оподаткування комерційного доходу банки почнуть певним чином симетрично здійснювати своє ціноутворення і комісії почнуть зростати.

«Ми вважаємо, що дискусія повинна точитися в першу чергу навколо того, що банки протягом цього періоду отримали колосальні ресурси, ліквідність фактично за нульовою ставкою і дуже повільно сприймали повідомлення-імпульси, які надходили від НБУ, щодо необхідності запропонувати ринку, фізичним та юридичним особам справедливу чесну відсоткову ставку.

Не може бути у цій фінансовій ситуації, у якій ми всі опинилися, виключних фінансових переможців", — резюмував Пишний.

Джерело: Мінфін
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