З квітня українці суттєво зменшили витрати за кордоном

Витрати українців за кордоном досить суттєво знизились починаючи з квітня цього року, різниця між відпливом капіталу на місяць становить понад $200 мільйонів. Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише ЕП.

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Як змінилися цифри

«У II половині минулого року та І кварталі цього року за операціями з українськими картками за кордоном фіксувався відплив капіталу приблизно на $800 млн на місяць. Починаючи з березня місяця цей обсяг менше ніж $600 млн на місяць», — сказав він.

За словами Ніколайчука, цьому в тому числі посприяли заходи НБУ пов'язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що, відповідно, знизило потребу або привабливість так званого «карткового туризму».

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Зниженню витрат за кордоном, за словами заступника голови регулятора, посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу та валютного нагляду.

«Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовують за кордоном і все більше орієнтуються на отримання доходів вже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні», — додав Ніколайчук.