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14 вересня 2023, 16:42 Читать на русском

З квітня українці суттєво зменшили витрати за кордоном

Витрати українців за кордоном досить суттєво знизились починаючи з квітня цього року, різниця між відпливом капіталу на місяць становить понад $200 мільйонів. Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише ЕП.

Витрати українців за кордоном досить суттєво знизились починаючи з квітня цього року, різниця між відпливом капіталу на місяць становить понад $200 мільйонів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилися цифри

«У II половині минулого року та І кварталі цього року за операціями з українськими картками за кордоном фіксувався відплив капіталу приблизно на $800 млн на місяць. Починаючи з березня місяця цей обсяг менше ніж $600 млн на місяць», — сказав він.

За словами Ніколайчука, цьому в тому числі посприяли заходи НБУ пов'язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що, відповідно, знизило потребу або привабливість так званого «карткового туризму».

Читайте: Біженці витрачають $1 мільярд на місяць з українських карток

Зниженню витрат за кордоном, за словами заступника голови регулятора, посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу та валютного нагляду.

«Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовують за кордоном і все більше орієнтуються на отримання доходів вже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні», — додав Ніколайчук.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+13
Антон Куминов
Антон Куминов
14 вересня 2023, 17:20
#
Открыли счета в европейских банках и тратят с них
+
0
yarg
yarg
14 вересня 2023, 17:50
#
НБУ ровно это и сказал
«Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовують за кордоном і все більше орієнтуються на отримання доходів вже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні»"
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
14 вересня 2023, 18:30
#
Проблема в заголовку статті
+
+58
Qwerty1999
Qwerty1999
14 вересня 2023, 17:27
#
Стало не выгодно каруселить…

+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
14 вересня 2023, 17:52
#
«З квітня українці суттєво зменшили витрати за кордоном» — українці проживаючи за кордоном, оформили вже картки тих країн.
+
0
PKk
PKk
14 вересня 2023, 18:10
#
Картковий курс суттєво став вищий готівкового.Купують готівку в Україні.Невигідно стало кортою розраховуватись.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
14 вересня 2023, 18:34
#
Картковий:
— ПУМБ = 37,50
— Приватбанк = 37,4532
— А-банк = 37,4531
— Монобанк = 37,44

Готівковий 38+

Не зрозуміло тільки одне — як знаходячись у Европі
можна купити готівкові доллари в Україні…
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