Витрати українців за кордоном досить суттєво знизились починаючи з квітня цього року, різниця між відпливом капіталу на місяць становить понад $200 мільйонів. Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, пише ЕП.
З квітня українці суттєво зменшили витрати за кордоном
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Як змінилися цифри
«У II половині минулого року та І кварталі цього року за операціями з українськими картками за кордоном фіксувався відплив капіталу приблизно на $800 млн на місяць. Починаючи з березня місяця цей обсяг менше ніж $600 млн на місяць», — сказав він.
За словами Ніколайчука, цьому в тому числі посприяли заходи НБУ пов'язані із зниженням спреду між готівковим і офіційним обмінним курсом, що, відповідно, знизило потребу або привабливість так званого «карткового туризму».
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Зниженню витрат за кордоном, за словами заступника голови регулятора, посприяли заходи НБУ з фінансового моніторингу та валютного нагляду.
«Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовують за кордоном і все більше орієнтуються на отримання доходів вже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні», — додав Ніколайчук.
Коментарі - 7
«Також ми поступово бачимо і адаптацію українських громадян, які більше працевлаштовують за кордоном і все більше орієнтуються на отримання доходів вже за кордоном і менше спираються на свої гривневі активи в Україні»"
— ПУМБ = 37,50
— Приватбанк = 37,4532
— А-банк = 37,4531
— Монобанк = 37,44
Готівковий 38+
Не зрозуміло тільки одне — як знаходячись у Европі
можна купити готівкові доллари в Україні…