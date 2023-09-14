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14 вересня 2023, 15:48 Читать на русском

Укрзалізниця анонсувала новий маршрут до Варшави

Восени Укрзалізниця планує запустити новий поїзд сполученням Рава-Руська — Варшава. Також очікується на запуск додаткового маршруту поїзда з Києва до польської столиці. Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко.

Восени Укрзалізниця планує запустити новий поїзд сполученням Рава-Руська — Варшава.

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«Наразі Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Одеса, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Полтава, Миргород, Олександрія, Рівне, Ковель, Мукачево, Чоп та інші міста мають пряме залізничне сполучення з країнами Європи. А вже восени плануємо запустити новий поїзд сполученням Рава-Руська — Варшава», — зазначив він.

За його словами, поїзд Рава-Руська — Варшава зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

Також Укрзалізниця очікує від польських колег погодження відкриття між Києвом та Варшавою додаткового маршруту поїзда, сформованого з вагонів стандартного для України габариту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 вересня 2023, 16:07
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Теперь еще больше мужчин призывного возраста, через работу «стюартами» и проводниками. смогут покинуть нашу страну.
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