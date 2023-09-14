Уряд прогнозує зниження безробіття до 19% до кінця року

Безробіття в Україні в 2023 році знизиться до 19%, повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

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За її словами, уряд запровадив низку програм для покращення ситуації на ринку праці. За уточненою оцінкою НБУ, торік рівень безробіття в Україні становив 21,1%.

Свириденко повідомила, що одне з важливих питань, на якому зараз сфокусований Кабмін — подолання безробіття в Україні.

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«За підсумками поточного року ми прогнозуємо, що рівень безробіття знизиться до 19%, проте це досить високий показник», — сказала вона.

За словами міністра економіки, Кабмін запровадив грантові програми для підприємців і охочих відкрити власний бізнес, ключовою умовою для отримання підтримки є створення нових робочих місць.

Також діють навчальні програми й програми перекваліфікації.