Безробіття в Україні в 2023 році знизиться до 19%, повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.
Уряд прогнозує зниження безробіття до 19% до кінця року
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
За її словами, уряд запровадив низку програм для покращення ситуації на ринку праці. За уточненою оцінкою НБУ, торік рівень безробіття в Україні становив 21,1%.
Свириденко повідомила, що одне з важливих питань, на якому зараз сфокусований Кабмін — подолання безробіття в Україні.
Читайте: В Україні офіційне безробіття знову впало до історичного мінімуму
«За підсумками поточного року ми прогнозуємо, що рівень безробіття знизиться до 19%, проте це досить високий показник», — сказала вона.
За словами міністра економіки, Кабмін запровадив грантові програми для підприємців і охочих відкрити власний бізнес, ключовою умовою для отримання підтримки є створення нових робочих місць.
Також діють навчальні програми й програми перекваліфікації.
Коментарі - 1