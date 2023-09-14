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14 вересня 2023, 15:26 Читать на русском

Уряд прогнозує зниження безробіття до 19% до кінця року

Безробіття в Україні в 2023 році знизиться до 19%, повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

Безробіття в Україні в 2023 році знизиться до 19%, повідомила перший віцепрем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗа її словами, уряд запровадив низку програм для покращення ситуації на ринку праці.
Фото: me.gov.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За її словами, уряд запровадив низку програм для покращення ситуації на ринку праці. За уточненою оцінкою НБУ, торік рівень безробіття в Україні становив 21,1%.

Свириденко повідомила, що одне з важливих питань, на якому зараз сфокусований Кабмін — подолання безробіття в Україні.

Читайте: В Україні офіційне безробіття знову впало до історичного мінімуму

«За підсумками поточного року ми прогнозуємо, що рівень безробіття знизиться до 19%, проте це досить високий показник», — сказала вона.

За словами міністра економіки, Кабмін запровадив грантові програми для підприємців і охочих відкрити власний бізнес, ключовою умовою для отримання підтримки є створення нових робочих місць.

Також діють навчальні програми й програми перекваліфікації.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
14 вересня 2023, 15:33
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Чим більша мобілізація тим менше безробіття. Тепер жінки з бірж підуть і все можна ліквідовувати біржи бо безробітних не буде.
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