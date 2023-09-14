Британський розробник процесорів Arm отримав оцінку в $54,5 млрд під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США в середу, 13 вересня, пише Reuters. Таким чином SoftBank Group Corp залучила $4,87 млрд під час найбільшого цьогорічного IPO.
IPO: Розробника процесорів Arm оцінили у $54,5 мільярда
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо про розміщення акцій
Arm оцінила своє IPO у $51 за акцію, що є верхньою межею зазначеного діапазону, отримавши $4,87 млрд для SoftBank на основі 95,5 млн проданих акцій, повідомила компанія. Акції Arm почнуть торгуватися у Нью-Йорку у четвер, 14 вересня.
Arm вже залучила багатьох своїх великих клієнтів як ключових інвесторів для свого IPO, включаючи Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel і Samsung.
Читайте: Arm подала заявку на IPO, яке може стати найбільшим у 2023 році
Минулого тижня Arm розпочала маркетингову кампанію з IPO, прагнучи переконати інвесторів, що на неї чекає зростання за межами ринку мобільних телефонів, на якому компанія домінує з часткою 99%.
Arm повідомила потенційним інвесторам у Нью-Йорку, що ринок хмарних обчислень, на якому компанія має лише 10% частку і, отже, має більше можливостей для розширення, як очікується, зростатиме на 17% на рік до 2025 року, частково завдяки досягненням у галузі штучного інтелекту. Автомобільний ринок, на якому йому належить 41%, за прогнозами, зросте на 16% порівняно з очікуваним зростанням ринку мобільного звʼязку лише на 6%.
Нагадаємо
За даними Dealogic, з початку року на IPO у США (за винятком лістингів SPAC, компаній спеціального призначення без активів) вдалося залучити лише $2,35 млрд, це на 22% менше, ніж роком раніше.
Коментарі