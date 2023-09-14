IPO: Розробника процесорів Arm оцінили у $54,5 мільярда

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Що відомо про розміщення акцій

Arm оцінила своє IPO у $51 за акцію, що є верхньою межею зазначеного діапазону, отримавши $4,87 млрд для SoftBank на основі 95,5 млн проданих акцій, повідомила компанія. Акції Arm почнуть торгуватися у Нью-Йорку у четвер, 14 вересня.

Arm вже залучила багатьох своїх великих клієнтів як ключових інвесторів для свого IPO, включаючи Apple, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel і Samsung.

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Минулого тижня Arm розпочала маркетингову кампанію з IPO, прагнучи переконати інвесторів, що на неї чекає зростання за межами ринку мобільних телефонів, на якому компанія домінує з часткою 99%.

Arm повідомила потенційним інвесторам у Нью-Йорку, що ринок хмарних обчислень, на якому компанія має лише 10% частку і, отже, має більше можливостей для розширення, як очікується, зростатиме на 17% на рік до 2025 року, частково завдяки досягненням у галузі штучного інтелекту. Автомобільний ринок, на якому йому належить 41%, за прогнозами, зросте на 16% порівняно з очікуваним зростанням ринку мобільного звʼязку лише на 6%.

Нагадаємо

За даними Dealogic, з початку року на IPO у США (за винятком лістингів SPAC, компаній спеціального призначення без активів) вдалося залучити лише $2,35 млрд, це на 22% менше, ніж роком раніше.