У четвер, 14 вересня, на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро у покупці та у продажу додало 10 копійок.
Курс валют на 14 вересня: Долар та євро дорожчають на готівковому ринку
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В обмінниках долар у покупці додав 4 копійки, а у продажу 1 копійку. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу подорожчав на 5 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,35 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,14−38,21, євро — 41,00−41,20 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,29−39,67 грн/євро.
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