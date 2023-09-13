Ліквідацію ПАТ «Комерційний банк «Союз» завершено, до держреєстру внесено запис про припинення банку як юридичної особи. Про це повідомила пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування завершив ліквідацію банку «Союз»
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Зазначається, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань внесено запис про державну реєстрацію припинення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Союз» як юридичної особи.
«Отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим», — зазначили у Фонді.
Повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора АТ «КБ «Союз» припинено.
Джерело: Мінфін
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