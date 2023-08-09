Депутати розширили дію закону про інвестиційні няні

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«За» проголосували 260 парламентаріїв.

запроваджує часткову компенсацію вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури;

розширює сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт із значними інвестиціями (інформація та електронні комунікації, операції з нерухомим майном, виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання);

надає можливості інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25 % від вартості загального розміру значних інвестицій;

зменшення межі розміру значних інвестицій, вкладених в об'єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору (з 20 до 12 млн євро) та кількості нових робочих місць (з 80 до 50);