Верховна рада схвалила в цілому закон внесення змін в закон про інвестиційні няні та розширення його дії. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голові податкового комітету Ярослав Железняк.
Депутати розширили дію закону про інвестиційні няні
►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«За» проголосували 260 парламентаріїв.
Що змінює законопроєкт
-
запроваджує часткову компенсацію вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури;
-
розширює сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт із значними інвестиціями (інформація та електронні комунікації, операції з нерухомим майном, виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання);
-
надає можливості інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25 % від вартості загального розміру значних інвестицій;
-
зменшення межі розміру значних інвестицій, вкладених в об'єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору (з 20 до 12 млн євро) та кількості нових робочих місць (з 80 до 50);
-
встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше 2 місяців).
Коментарі - 1