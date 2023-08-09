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9 серпня 2023, 19:05 Читать на русском

Депутати розширили дію закону про інвестиційні няні

Верховна рада схвалила в цілому закон внесення змін в закон про інвестиційні няні та розширення його дії. Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голові податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна рада схвалила в цілому закон внесення змін в закон про інвестиційні няні та розширення його дії.

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«За» проголосували 260 парламентаріїв.

Що змінює законопроєкт

  • запроваджує часткову компенсацію вартості будівництва об'єктів суміжної інфраструктури;

  • розширює сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проєкт із значними інвестиціями (інформація та електронні комунікації, операції з нерухомим майном, виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання та обладнання систем опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання);

  • надає можливості інвестору розпочати реалізацію проєкту до укладання спеціального інвестиційного договору та внести інвестиції на передпроєктні роботи в обсязі 25 % від вартості загального розміру значних інвестицій;

  • зменшення межі розміру значних інвестицій, вкладених в об'єкти інвестування до укладання спеціального інвестиційного договору (з 20 до 12 млн євро) та кількості нових робочих місць (з 80 до 50);

  • встановлення часових можливостей для доопрацювання, а не повернення поданих інвестором документів та спеціального інвестиційного договору (не більше 2 місяців).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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zevs1
zevs1
9 серпня 2023, 19:34
#
Есть какие то данные сколько инвесторов воспользовались услугами инвест-няни в Украине.
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