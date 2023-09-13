Курс валют на 13 вересня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 13 вересня, на готівковому ринку курс долара додав 2 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці та у продажу подорожчало на 5 копійок.

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В обмінниках долар у покупці додав 4 копійки, а у продажу 2 копійки. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу подорожчав на 11 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,57−38,20 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,20 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,10−38,15, євро — 40,90−41,11 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,26−39,65 грн/євро.

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