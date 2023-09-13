Співзасновник Ethereum розповів про злам свого X-акаунту

Нещодавній злом облікового запису Віталіка Бутерина в X стався завдяки заміні SIM-картки. Про це розповів співзасновник Ethereum у новій соцмережі Warpcast, пише Forklog.com.

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Що відомо

«Нарешті мені поновили обліковий запис [мобільного оператора] T-mobile. Так, це був своп SIM-картки — тобто, хтось за допомогою соціальної інженерії в самому T-mobile заволодів моїм номером телефону», — пояснив розробник.

Передісторія

10 вересня невідомі отримали контроль над X-аккаунтом Бутеріна та розмістили скам-пост із фішингом. Імовірна сума збитків перевищила $691 000.

За словами співзасновника Ethereum, для скидання пароля на X достатньо отримати доступ до номера. Навіть якщо він прив'язаний до застосування двофакторної аутентифікації, його можна просто відв'язати від облікового запису.

Читайте: Х-аккаунт Віталіка Бутеріна зламали. Сума збитків перевищила $691 000

«У будь-якому випадку радий бути на Farcaster, де відновленням мого облікового запису можна керувати за допомогою гарної та корисної адреси Ethereum», — підсумував Віталік Бутерін.