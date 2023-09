Х-аккаунт Виталика Бутерина взломали. сумма ущерба превысила $691 000.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отец Бутерина — Дмитрий Бутерин подтвердил, что хакер взломал аккаунт сына.

«Игнорируйте этот пост. Очевидно, Виталик был взломан. Он работает над восстановлением доступа», — отметил он.

Как пишет издание markets.businessinsider, хакер получил доступ к аккаунту X соучредителя ethereum Виталика Бутерина и опубликовал вредоносную ссылку для 4,9 миллиона подписчиков в субботу.

Скам-пост предлагал «памятные NFT в честь прихода Proto-Danksharding в Ethereum». Опция увеличивает пропускную способность блокчейна и снижает размер комиссий для L2-решений на основе технологии Rollups.

По данным блокчейн-аналитика ZachXBT, сумма ущерба превысила $691 000.

Среди украденных NFT — CryptoPunk #3983 стоимостью 153,62 ETH (около $250 000 по курсу на момент написания) и CryptoPunk #1751 за 58,18 ETH (~$95 000).

ZachXBT также отметил, что хакер направил Бутерину NFT под названием «Виталик» после атаки.

they hacker just sent Vitalik this NFT they drained



0×909c74236ded54ecea95ea1568e1abf67624ccae436d1b9d94cd0c163b11eec5 pic.twitter.com/Fx6ekDYyWR