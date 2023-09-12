У цьому відео Олексій Козирев та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорять про: інфляцію, відпускання курсу, про продовження зернової угоди, хто стримує наше зерно та які перспективи.
Що зробить НБУ з курсом. Інфляція 40%. Коли запрацює зернова угода (відео)
- Чи будуть відпускати курс?
- Якою буде інфляція? На скільки виросли ціни
- На скільки понижуть облікову ставку
- Продовження зернової угоди
- Які обсяги зерна можуть відвантажити
- Роль Турції в зерновому питанні
- Чи зможе Європа перетягнути країни Африки на свою сторону
- Хто обмежує наше зерно і що буде далі.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Ничего.
Как был 36,5686 грн/$,
таким и останется после
заседания Правления НБУ
по монетарной политике 14 сентября…