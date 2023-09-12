Що зробить НБУ з курсом. Інфляція 40%. Коли запрацює зернова угода (відео)

У цьому відео Олексій Козирев та Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм (BIP), економіст, говорять про: інфляцію, відпускання курсу, про продовження зернової угоди, хто стримує наше зерно та які перспективи.