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12 вересня 2023, 19:30 Читать на русском

НБУ застосував заходи впливу до семи небанківських фінустанов

Національний банк зобов’язав сім небанківських фінансових установ вжити заходів для усунення порушень та їх причин. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк зобов’язав сім небанківських фінансових установ вжити заходів для усунення порушень та їх причин.

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До кого застосували заходи впливу

  • Повного товариства «Ломбард „Капітал“ Дороднов і Компанія» (ЄДРПОУ 30880975);
  • ПТ «Кучер і Компанія Ломбард «Партнер» (ЄДРПОУ 36484627);
  • ПТ «Ломбард Неупокоєв, Андгуладзе» (ЄДРПОУ 23754003);
  • Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Венера Фінанс» (ЄДРПОУ 43561872);
  • ТОВ «Диметра Фінанс» (ЄДРПОУ 43101308);
  • ТОВ «ФК «Арго» (ЄДРПОУ 43586656);
  • ТОВ «ФК «Вап-Капітал» (ЄДРПОУ 38315548).

Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови правління Національного банку України № 177 від 12 серпня 2022 року «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39» (зі змінами).

Читайте: Нацбанк виключив з реєстру сім небанків

Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 2 жовтня 2023 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 вересня 2023 року.

Джерело: Мінфін
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