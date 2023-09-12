НБУ застосував заходи впливу до семи небанківських фінустанов

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До кого застосували заходи впливу

Повного товариства «Ломбард „Капітал“ Дороднов і Компанія» (ЄДРПОУ 30880975);

ПТ «Кучер і Компанія Ломбард «Партнер» (ЄДРПОУ 36484627);

ПТ «Ломбард Неупокоєв, Андгуладзе» (ЄДРПОУ 23754003);

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Венера Фінанс» (ЄДРПОУ 43561872);

ТОВ «Диметра Фінанс» (ЄДРПОУ 43101308);

ТОВ «ФК «Арго» (ЄДРПОУ 43586656);

ТОВ «ФК «Вап-Капітал» (ЄДРПОУ 38315548).

Заходи впливу застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 постанови правління Національного банку України № 177 від 12 серпня 2022 року «Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління Національного банку України від 6 березня 2022 року № 39» (зі змінами).

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Зазначені небанківські фінансові установи зобов’язані усунути порушення у строк до 2 жовтня 2023 року.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 вересня 2023 року.