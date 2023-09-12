Національний банк анулював ліцензію кредитній спілці «Самопоміч» та виключив з Державного реєстру фінансових установ сім компаній. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Нацбанк виключив з реєстру сім небанків
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У кого відкликали ліцензію
Так, НБУ відкликав ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключив із реєструКС «Самопоміч» на підставі її власної заяви. Компанія мала ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.
Із Державного реєстру фінансових установ також виключено:
- ПТ «Малюта і компанія» — «Ломбард»;
- ТОВ «ФК «Ріальта»;
- ТОВ «Фінансова компанія «Стратег»;
- ТОВ «Фінод»;
- ТОВ «ФК «№ 1»;
- ТОВ «ФК «Кіщак Груп».
Перші п’ять компаній виключено з держреєстру у зв’язку з прийняттям Нацбанком рішень про відкликання усіх ліцензій/останньої з наявних у надавачів фінансових послуг ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. ТОВ «ФК «Кіщак Груп» — у зв’язку із відсутністю протягом трьох місяців поспіль ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 8 вересня 2023 року.
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