Нацбанк виключив з реєстру сім небанків

У кого відкликали ліцензію

Так, НБУ відкликав ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключив із реєструКС «Самопоміч» на підставі її власної заяви. Компанія мала ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Із Державного реєстру фінансових установ також виключено:

ПТ «Малюта і компанія» — «Ломбард»;

ТОВ «ФК «Ріальта»;

ТОВ «Фінансова компанія «Стратег»;

ТОВ «Фінод»;

ТОВ «ФК «№ 1»;

ТОВ «ФК «Кіщак Груп».

Перші п’ять компаній виключено з держреєстру у зв’язку з прийняттям Нацбанком рішень про відкликання усіх ліцензій/останньої з наявних у надавачів фінансових послуг ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. ТОВ «ФК «Кіщак Груп» — у зв’язку із відсутністю протягом трьох місяців поспіль ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 8 вересня 2023 року.