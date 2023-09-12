Apple сьогодні представить iPhone 15. Де та коли дивитися

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Захід розпочнеться о 20.00 за київським часом. Однією з основних подій презентації стане оголошення про нову лінійку смартфонів iPhone 15.

Очікується, що вперше iPhone 15 буде оснащений портом, що широко використовується замість фірмового роз'єму Lightning від Apple. Apple перейде на USB-C, щоб відповідати новим правилам Європейського Союзу.

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Хоча повідомляється, що всі телефони лінійки iPhone 15 отримають порт USB-C, аналітик Мінґ-Чі Куо каже, що тільки Pro та Pro Max отримають вигоду від вищої швидкості зарядки.

За словами Куо, обидві преміальні моделі будуть обладнані «як мінімум» USB 3.2 або Thunderbolt 3, у той час, як базові iPhone 15 та 15 Plus підтримуватимуть USB 2.0. У будь-якому випадку 9to5Mac повідомляє, що завдяки переходу всі моделі iPhone 15 повинні мати вищу швидкість зарядки — 35 Вт.

Компанія також готується представити нові моделі своїх популярних смарт-годинників, оновлення навушників і т.п.