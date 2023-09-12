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12 вересня 2023, 12:44 Читать на русском

Apple сьогодні представить iPhone 15. Де та коли дивитися

12 вересня Apple проведе презентацію нових гаджетів, головним з яких є iPhone 15. Подія транслюватиметься у прямому ефірі на офіційній сторінці компанії у YouTube.

12 вересня Apple проведе презентацію нових гаджетів, головним з яких є iPhone 15.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Захід розпочнеться о 20.00 за київським часом. Однією з основних подій презентації стане оголошення про нову лінійку смартфонів iPhone 15.

Очікується, що вперше iPhone 15 буде оснащений портом, що широко використовується замість фірмового роз'єму Lightning від Apple. Apple перейде на USB-C, щоб відповідати новим правилам Європейського Союзу.

Читайте: Apple планує розпочати продаж iPhone 15 22 вересня

Хоча повідомляється, що всі телефони лінійки iPhone 15 отримають порт USB-C, аналітик Мінґ-Чі Куо каже, що тільки Pro та Pro Max отримають вигоду від вищої швидкості зарядки.

За словами Куо, обидві преміальні моделі будуть обладнані «як мінімум» USB 3.2 або Thunderbolt 3, у той час, як базові iPhone 15 та 15 Plus підтримуватимуть USB 2.0. У будь-якому випадку 9to5Mac повідомляє, що завдяки переходу всі моделі iPhone 15 повинні мати вищу швидкість зарядки — 35 Вт.

Компанія також готується представити нові моделі своїх популярних смарт-годинників, оновлення навушників і т.п.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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JWT
JWT
12 вересня 2023, 13:19
#
> Де та коли дивитися

Та на мінфіні і подивимось, це ж якраз по тиматиці сайту.
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