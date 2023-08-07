Apple планує почати продаж iPhone 15 22 вересня

Компанія Apple планує старт продажів нового смартфона iPhone 15 на 22 вересня. Про це повідомив Марк Гурман з Bloomberg, пише Ліга.

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Коли презентують новий iPhone 15

За чутками презентація смартфона відбудеться 12 або 13 вересня. Звістку про приблизну дату презентації підтверджує і звернення до співробітників магазинів-партнерів Apple. Їх попросили не брати вихідний 13 вересня через «важливий анонс смартфонів».

Передзамовлення на iPhone 15, згідно з інформацією, розпочнуться 15 вересня. Однак, не тільки iPhone 15 стане головним героєм нової презентації.

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Технологічний гігант Apple також підтвердив початок тестування нового комп'ютера Mac, з чіпом M3, який має кодову назву Mac 15,12. Згідно з відомостями, це потужний восьмиядерний чип з десятьма ядрами та обсягом оперативної пам'яті — 24 ГБ.

У вересні Apple, очікується, також покаже годинник Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2.