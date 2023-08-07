Компанія Apple планує старт продажів нового смартфона iPhone 15 на 22 вересня. Про це повідомивМарк Гурман з Bloomberg, пише Ліга.
Apple планує почати продаж iPhone 15 22 вересня
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Коли презентують новий iPhone 15
За чутками презентація смартфона відбудеться 12 або 13 вересня. Звістку про приблизну дату презентації підтверджує і звернення до співробітників магазинів-партнерів Apple. Їх попросили не брати вихідний 13 вересня через «важливий анонс смартфонів».
Передзамовлення на iPhone 15, згідно з інформацією, розпочнуться 15 вересня. Однак, не тільки iPhone 15 стане головним героєм нової презентації.
Читайте: Продажі iPhone впали до семирічного мінімуму
Технологічний гігант Apple також підтвердив початок тестування нового комп'ютера Mac, з чіпом M3, який має кодову назву Mac 15,12. Згідно з відомостями, це потужний восьмиядерний чип з десятьма ядрами та обсягом оперативної пам'яті — 24 ГБ.
У вересні Apple, очікується, також покаже годинник Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2.
Коментарі - 1