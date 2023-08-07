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7 серпня 2023, 11:40 Читать на русском

Apple планує почати продаж iPhone 15 22 вересня

Компанія Apple планує старт продажів нового смартфона iPhone 15 на 22 вересня. Про це повідомивМарк Гурман з Bloomberg, пише Ліга.

Компанія Apple планує старт продажів нового смартфона iPhone 15 на 22 вересня.

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Коли презентують новий iPhone 15

За чутками презентація смартфона відбудеться 12 або 13 вересня. Звістку про приблизну дату презентації підтверджує і звернення до співробітників магазинів-партнерів Apple. Їх попросили не брати вихідний 13 вересня через «важливий анонс смартфонів».

Передзамовлення на iPhone 15, згідно з інформацією, розпочнуться 15 вересня. Однак, не тільки iPhone 15 стане головним героєм нової презентації.

Читайте: Продажі iPhone впали до семирічного мінімуму

Технологічний гігант Apple також підтвердив початок тестування нового комп'ютера Mac, з чіпом M3, який має кодову назву Mac 15,12. Згідно з відомостями, це потужний восьмиядерний чип з десятьма ядрами та обсягом оперативної пам'яті — 24 ГБ.

У вересні Apple, очікується, також покаже годинник Apple Watch Series 9 і Watch Ultra 2.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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karl1929
karl1929
7 серпня 2023, 15:02
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