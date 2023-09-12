Курс валют на 12 вересня: Долар та євро знову дорожчають

У вівторок, 12 вересня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 5 копійок у продажу. Євро у покупці подорожчало на 3 копійки, а у продажу на 5 копійок.

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В обмінниках долар у покупці додав 1 копійку, а у продажу 2 копійки. Курс євро у покупці подорожчав на 4 копійки, а у продажу на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,15 грн. Євро купують за 40,43 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,00−38,05, євро — 40,85−41,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,25−39,64 грн/євро.

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