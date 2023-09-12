Фонд гарантування продає активи банків-банкрутів на 12,8 мільярда гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня виставляє на продаж активи 9 банків на загальну суму 12,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

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Продаж активів

«Протягом поточного тижня (11 — 15 вересня 2023 року) запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 12 784,6 млн грн», — ідеться в повідомленні.

Із них на суму 12 178,7 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на 591,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 14,2 млн грн.