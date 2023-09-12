У другому кварталі 2023 року збиткових банків побільшало (список)

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Які банки збиткові

Сукупний мінус цієї 8-ки становив 112,5 млн грн, і перекривався заробітком в 67,76 млрд грн від 57 прибуткових банків.

Нагадаємо

Перше півріччя 2022 року банки завершили зі збитком 4,6 млрд грн, і мінусовий фінрезультат зафіксував 21 банк із 68 тоді діючих. Найгірші показники тоді мали три держбанки з чотирьох: Ощадбанк (-4 млрд грн), Укргазбанк (-3,2 млрд грн) і Укрексімбанк (-2,5 млрд грн).