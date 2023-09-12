У другому кварталі 2023 року (порівняно з першим) кількість збиткових банків збільшилася з п'яти до восьми. Про це йдеться у статті «Мінфіну» — «НБУпідбив чергові підсумки роботи банків: чим здивували Приват, Креді Агріколь, Укргаз».
У другому кварталі 2023 року збиткових банків побільшало (список)
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Які банки збиткові
Сукупний мінус цієї 8-ки становив 112,5 млн грн, і перекривався заробітком в 67,76 млрд грн від 57 прибуткових банків.
Нагадаємо
Перше півріччя 2022 року банки завершили зі збитком 4,6 млрд грн, і мінусовий фінрезультат зафіксував 21 банк із 68 тоді діючих. Найгірші показники тоді мали три держбанки з чотирьох: Ощадбанк (-4 млрд грн), Укргазбанк (-3,2 млрд грн) і Укрексімбанк (-2,5 млрд грн).
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Хотя Мотор-банк может и не дожить
до 2025 года…