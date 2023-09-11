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11 вересня 2023, 19:36 Читать на русском

У системі Prozorro.Продажі цьогоріч вже продали активів на 9,3 мільярда

З початку року у системі Prozorro.Продажі відбулося майже 12 тис. аукціонів, на яких було залучено 9,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба АТ «Прозорро.Продажі» у Фейсбуці.

З початку року у системі Prozorro.

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Наповнення бюджету

«За 2023 рік система Prozorro.Продажі поповнила бюджети різних рівнів на 9,29 млрд гривень. Таку суму принесли 11,9 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів», — ідеться в повідомленні.

Читайте: Земельні аукціони в системі «Prozorro.Продажі» поповнили бюджети на 1,4 мільярда

Зокрема, від аукціонів з продажу активів банків-банкрутів надійшло 3,36 млрд грн, від приватизації державної та комунальної власності — 2,19 млрд грн, аукціонів у межах справ про банкрутство — 1,96 млрд грн, від продажу та оренди землі — 735 млн грн, від продажу майна та активів — 665 млн грн.

Лідерами за кількістю успішно проведених аукціонів є оренда державного та комунального майна (4 249 торгів), земельні торги (3 018) та оренда вагонів (1 257).

Станом на 11 вересня в системі оголошено понад 5 тис. онлайн-аукціонів.

Джерело: Мінфін
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