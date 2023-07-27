Земельні аукціони в системі «Prozorro.Продажі» поповнили бюджети на 1,4 мільярда

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Земельні аукціони

Як зазначили в Прозорро, цю суму принесли понад 5 тис. успішно завершених торгів із продажу та оренди землі, на яких вже встигли позмагатися 7 971 учасник.

Ще 778 аукціонів знаходяться на етапі укладання угоди.

У середньому за один земельний лот змагаються три учасника, а середнє зростання ціни для завершених земельних торгів становить 78,8%.

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Області-лідери

Лідерами за кількістю оголошених земельних аукціонів є Київська, Одеська, Черкаська, Львівська та Закарпатська області.

«Станом 26 липня 2023 року в системі „Прозорро.Продажі“ оголошено понад 1,4 тис. земельних аукціонів, що знаходяться на етапі прийняття заявок на участь», — додали в компанії.