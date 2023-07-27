Земельні аукціони, проведені в системі «Прозорро.Продажі», поповнили бюджети різних рівнів на 1,43 млрд грн. Про це йдеться в повідомленні «Prozorro.Продажі».
Земельні аукціони в системі «Prozorro.Продажі» поповнили бюджети на 1,4 мільярда
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Земельні аукціони
Як зазначили в Прозорро, цю суму принесли понад 5 тис. успішно завершених торгів із продажу та оренди землі, на яких вже встигли позмагатися 7 971 учасник.
Ще 778 аукціонів знаходяться на етапі укладання угоди.
У середньому за один земельний лот змагаються три учасника, а середнє зростання ціни для завершених земельних торгів становить 78,8%.
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Області-лідери
Лідерами за кількістю оголошених земельних аукціонів є Київська, Одеська, Черкаська, Львівська та Закарпатська області.
«Станом 26 липня 2023 року в системі „Прозорро.Продажі“ оголошено понад 1,4 тис. земельних аукціонів, що знаходяться на етапі прийняття заявок на участь», — додали в компанії.
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