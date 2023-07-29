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29 липня 2023, 16:30 Читать на русском

Польща продовжить заборону на українську агропродукцію після 15 вересня

Міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телуш запевнив сейм, що після 15 вересня буде продовжено заборону на імпорт українського зерна до Польщі. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на polskieradio.pl.

Міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телуш запевнив сейм, що після 15 вересня буде продовжено заборону на імпорт українського зерна до Польщі.

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Деталі

«Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський чітко заявили: після 15 вересня українське зерно не в'їде до Польщі. Ми захищатимемо польське сільське господарство», — повідомив Телуш.

Заборона на агропродукцію

У середині вересня припиняє діяти заборона на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку з України в Польщу, Словаччину, Болгарію, Румунію та Угорщину.

П'ять сусідніх з Україною країн виступають за продовження заборони щонайменше до кінця року.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща збереже заборону навіть без згоди Єврокомісії.

Читайте: Українська зернова асоціація покращила прогноз врожаю зерна до 69 мільйонів тонн

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає намір Польщі й надалі блокувати експорт українського зерна в умовах агресії рф «недружнім і популістським кроком», який «сильно вдарить по світовій продовольчій безпеці та економіці України». Ві

н закликав Європейську Комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства до ЄС.

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки і торгівлі Юлія Свириденко, у свою чергу, допустила, що Україна може запровадити дзеркальні заходи щодо деяких товарів із Польщі.

Джерело: Мінфін
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