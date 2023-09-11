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11 вересня 2023, 15:22 Читать на русском

ВВП-варранти України подорожчали до максимуму з початку великої війни

Ціна ВВП-варрантів України за підсумками торгів минулої п’ятниці зросла приблизно на 2 відсоткових пункта — до 49,2% номіналу. Про це передає«Інтерфакс-Україна» із посиланням на Bloomberg.

Ціна ВВП-варрантів України за підсумками торгів минулої п’ятниці зросла приблизно на 2 відсоткових пункта — до 49,2% номіналу.
Фото: depositphotos

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Це максимальна ціна цих цінних паперів з початку повномасштабної агресії росії, у перший день якого вони торгувалися по 22,4% від номіналу, а згодом опускалися нижче 20% і навіть 15% номінальної вартості

Минулої ж п'ятниці ціна цих інструментів в моменті навіть перевищила 50%, становивши близько 50,25%, тоді як у лютому напередодні повномасштабної війни за них давали 55−75%.

Минулого тижня відбувся візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена із новими заявами про надання допомоги. Крім того, знову було покращено окремі прогнози зростання економіки України в поточному році: інвесткомпанія Dragon Capital підвищила свій прогноз до 4,5% порівняно з 3% у червні, уряд України — до 4% з 2,8% у червні.

Читайте:Morgan Stanley купує українські ВВП-варанти та ставить на відновлення економіки

Нагадаємо

У серпні 2022 року власники ВВП-варрантів України погодились на пропозицію українського уряду про відстрочку виплат та перегляд умов за цими цінними паперами.

Зокрема, виплати за цими паперами, що припадали на 2023 рік, відклали на 14 місяців, а можливу суму виплат у 2025 році за 2023 рік обмежили 0,5% ВВП. Водночас термін обігу цих інструментів продовжили на рік (до 2039 року) і одночасно надали право Україні повністю або частково викупити їх у 2024−2027 роках.

Джерело: Мінфін
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