Morgan Stanley купує українські ВВП-варанти та ставить на відновлення економіки

Ставка на «екзотичні» українські боргові варанти, що належить Morgan Stanley Investment Management, пропонує одні з найбільших прибутків на ринках, що розвиваються, за останні три місяці. Про це пише телеграм-канал «Останній капіталіст».

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Зростання українських активів

Короткочасний заколот в росії підняв українські активи на ставках на те, що будь-який безлад серед російського вищого керівництва може піти на користь зусиллям України з підтримки економіки і проведення наступальних дій.

Згідно з розкриттям інформації, оприлюдненим на початку цього року, це зростання цін включало в себе варанти на ВВП, які були випущені в результаті реструктуризації боргу у 2015 році, і які утримує Morgan Stanley.

Облігації на суму $3,2 млрд з погашенням у серпні 2041 року, виплати за якими пов'язані з економічним зростанням, цього тижня підскочили до 40 центів за долар з 27 центів наприкінці березня.

Суверенні доларові облігації України перевершили інші ринки, що розвиваються, і в цілому принесли понад 30% доходу в цьому кварталі, причому більша частина прибутку була зареєстрована в червні.

Корпоративні облігації також продемонстрували найкращу доходність у своїй категорії. Суверенний доларовий борг країн, що розвиваються, за той самий період зріс лише на 1,8%.