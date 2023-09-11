Кабінет Міністрів очікує зростання ВВП України цього року на рівні 3−4% та відзначає покращення ситуації в промисловості. Про це повідомила перша віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає Укрінформ.
Уряд очікує зростання ВВП України цьогоріч на 3-4%
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Зростання ВВП
«Зростання ВВП буде на рівні 4%. Скептики говорять, що зростання складе приблизно 3%. В основних галузях промисловості бачимо покращення. Урожай зерна складе близько 50 мільйонів тонн. Маємо певні проблеми з експортом, але я думаю, що ситуація покращиться за рахунок альтернативних маршрутів», — зазначила віцепрем'єрка.
Свириденко додала, що уряд працює над вирішенням проблем експорту спільно з західними партнерами і фінансовими інституціями.
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Ринок праці в Україні має структурні проблеми і близько 5 мільйонів українців залишаються за кордоном.
«Безробітні не мають тих навичок, яких потребує ринок праці, тому в цьому та наступному році ми зосередимося на питаннях підготовки і перепідготовки, оскільки забезпечити відновлення і відбудову України без цього буде неможливо», — додала Свириденко.
За словами віцепрем'єрки, двома нагальними кроками, необхідними для ефективної відбудови України є підтримка місцевого бізнесу і страхування ризиків.
«Ми в уряді повинні зосередитися на двох речах. Підтримка місцевого бізнесу, який є платником податків, що дозволить йому платити заробітну плату працівникам, а нам виплачувати грошове забезпечення військовим. А також страхування.
Уряд очікує, що парламент проголосує поправки й зміни до законодавства, що дозволить українським агенціям страхувати як українські, так і іноземні компанії, які будуть залучені до відновлення України", — резюмувала Свириденко.
Коментарі - 1
У рынка труда нет тех зарплат, в которых нуждаются те кто с навыками.