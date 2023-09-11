Курс валют на 11 вересня: Долар та євро подешевшали

У понеділок, 11 вересня, на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та подешевшав на 5 копійок у продажу. Євро у покупці подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу знизився на 10 копійок. Курс євро у покупці подешевшало на 5 копійок, а у продажу зросло на 1 копійку.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,55−38,10 грн. Євро купують за 40,30 грн, а продають за 41,15 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,95−38,00, євро — 40,75−41,01 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,26−39,64 грн/євро.

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