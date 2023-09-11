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11 вересня 2023, 9:53 Читать на русском

Мінфін: За 8 місяців 2023 року на охорону здоровʼя спрямовано 105,2 мільярда

За січень — серпень 2023 року на охорону здоров’я спрямовано 105,2 млрд грн (93% плану на цей період), зокрема на програму медичних гарантій — 90,2 млрд грн (95% плану). Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

За січень — серпень 2023 року на охорону здоров’я спрямовано 105,2 млрд грн (93% плану на цей період), зокрема на програму медичних гарантій — 90,2 млрд грн (95% плану).
Фото: depositphotos

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Скільки отримала медицина

У серпні здійснено видатки в обсязі 14,2 млрд грн, зокрема за програмою медичних гарантій — 11,6 млрд гривень.

Загалом у 2023 році передбачено видатки загального фонду держбюджету в обсязі 170,8 млрд грн (з трансфертами) для фінансування охорони здоров’я.

Залучення міжнародної фінансової допомоги сприяло стабільному фінансуванню програми медичних гарантій та відповідно дозволило своєчасно виплачувати заробітну плату понад 500 тис. працівникам медичних закладів і становить понад 70% видатків державного бюджету, спрямованих на реалізацію програми медичних гарантій.

За даними Національної служби здоров’я України, у І півріччі 2023 року середня заробітна плата працівників закладів охорони здоров’я становила 14,6 тис. грн, зокрема лікарів — 21,5 тис. грн та середнього медичного персоналу — 14,7 тис. гривень.

Читайте: Світовий банк та донори виділяють Україні додаткові $1,8 мільярда на відновлення

За програмою медичних гарантій держава фінансує надання медичних послуг населенню за 42 пакетами, а також здійснює реімбурсацію (відшкодування вартості ліків) для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, розладів психіки та поведінки, хвороби Паркінсона, для осіб у посттрансплантаційному періоді, для лікування болю та надання паліативної допомоги.

Наразі особлива увага приділяється розвитку послуг з реабілітації та психологічної підтримки, які є актуальними в умовах воєнного часу.

Водночас на рахунках надавачів медичних послуг збільшився обсяг залишків коштів та станом на 1 липня 2023 року становив 26 млрд грн (на 1,2 млрд грн більше ніж на початок року).

Джерело: Мінфін
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