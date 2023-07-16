Південна Корея збільшить допомогу Україні до $150 мільйонів

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Допомога Кореї

«Уряд Республіки Корея минулого року виділив $100 млн на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме $150 млн», — сказав Юн.

Він додав, що Корея також розгляне можливість надання Світовим банком $10 млн на підтримку України.

Президент Кореї поінформував, що під час перемовин з Володимиром Зеленським багато уваги приділялося повоєнному відновленню України та співпраці у цій сфері.

Зокрема, Корея планує виділяти кошти на відновлення інфраструктури, допомогу підприємництву, відбудову системи освіти.

Нагадаємо

15 липня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль прибув в Україну з неоголошеним візитом. Він відвідав Бучу, Ірпінь, а також ушанував пам'ять українських військовослужбовців, які загинули на війні.