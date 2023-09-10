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10 вересня 2023, 12:41 Читать на русском

Рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу за версією Forbes

50 найдорожчих спортивних команд світу загалом оцінюються у $256 млрд (у середньому — $5,12 млрд), що на 15% більше, ніж рік тому. Про це свідчить рейтинг «50 найдорожчих спортивних команд світу 2023» від американського журналу Forbes.

50 найдорожчих спортивних команд світу загалом оцінюються у $256 млрд (у середньому — $5,12 млрд), що на 15% більше, ніж рік тому.
Фото: dallascowboys.com

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Цього року планка входу до топ-50 рейтингу як ніколи висока — $3,7 млрд, що на 19% більше, ніж торік.

За словами видання, зростання оцінок вартості клубів насамперед пов'язане із вищими сумами, які платять за команди.

Так, команду НФЛ (професіональна ліга американського футболу в США) «Вашингтон Коммандерс», яка йде 12-ою у рейитнгу, у липні продали за рекордні $6,05 млрд, а «Денвер Брокс» (21-й номер у рейтингу) торік продали за $4,65 млрд. Команду НБА «Фінікс Санз» придбали за $4 млрд у лютому.

Також зростання оцінок команд пояснюється ростом спортивних команд. Так, оцінка команд Формули-1 за 4 роки зросла на 276%. До топ-50 рейтингу найдорожчих команд світу цьогоріч увійшли дві команди Ф-1:

  • Ferrari, яка посіла 45-те місце з оцінкою в $3,9 млрд,
  • Mercedes, яка посіла 47-ме місце з оцінкою $3,8 млрд.

Команди Ф-1 вперше з 2013 року потрапили до топ-50 рейтингу від Forbes.

Підйом Ferrari і Mercedes витіснив із цьогорічного топ-50 команду «Бруклін Нетс» та англійську футбольну команду «Челсі», які минулого року посідали 48-е та 50-е місця відповідно.

60% цьогорічного рейтингу Forbes, що налічує 50 позицій, посіли учасники НФЛ. Також у ньому є представники НБА, «Формули-1» і бейсбольної Major League Baseball. Крім цього, у рейтингу 7 футбольних клубів.

Найдорожчі спортивні клуби світу

  • Як і торік, рейтинг очолив провідний клуб НФЛ — «Даллас Ковбойз». Його вартість оцінили у $9 млрд проти $8 млрд минулого року, команда лідирує у рейтингу з 2016 року.
  • На другому місці Далі йде «Нью-Йорк Янкіс» (бейсбол) — $7,1 млрд: команда порівняно з минулим роком піднялась на дві позиції та додала у вартості $1,1 млрд.
  • 3−4 місця розділили «Голден Стейт Ворріорз» (баскетбол) та «Нью-Інгленд Петріотс» (НФЛ) — по $7 млрд.

Далі у топ-10 5 клубів з НФЛ та один — з НБА.

Лідери серед футбольних клубів

  • Серед футбольних клубів, як і торік, лідирує іспанський «Реал Мадрид» — 11 місце з оцінкою у $6,07 млрд (у 2022 році клуб посідав 13-те місце з оцінкою у $5,1 млрд).
  • Далі йде англійський «Манчестер Юнайтед». В нього 13 місце у рейтингу з оцінкою у $6 млрд.
  • Іспанська «Барселона» посіла 18 місце ($5,508 млрд).
  • Англійський «Ліверпуль» — 20 місце ($5,288 млрд).
  • Ще один англійський клуб «Манчестер Сіті» — 23 місце ($4,99 млрд).
  • Німецька «Баварія» на 24 місці ($4,86 млрд).
  • Французький «ПСЖ» займає в рейтингу 36 місце ($4,21 млрд).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що акції футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» рекордно впали у вівторок, 5 вересня, після повідомлень у ЗМІ, що власники, сім'я Глейзерів, не збираються продавати клуб, якщо не отримають гідної пропозиції.

За даними Bloomberg, акції «МЮ» впали на 18% — це найвищий показник падіння за 11 років. Ринкова капіталізація клубу скоротилась приблизно на $700 млн до $3,2 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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