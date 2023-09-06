Акції «Манчестер Юнайтед» обвалилися через невизначеність щодо продажу клубу

Акції футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» рекордно впали у вівторок, 5 вересня, після повідомлень у ЗМІ, що власники, сім'я Глейзерів, не збираються продавати клуб, якщо не отримають гідної пропозиції. Про це повідомляє Bloomberg.

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Падіння акцій

Акції «МЮ» впали у вівторок на 18% — це найвищий показник падіння за 11 років. Ринкова капіталізація клубу скоротилась приблизно на $700 млн до $3,2 млрд.

Перед цим газета Mail On Sunday з посиланням на джерело з оточення Глейзерів написала, що вони можуть спробувати знову продати клуб у 2025 році, коли покращені умови допоможуть залучити більше учасників торгів.

Представник «Манчестер Юнайтед» відмовився коментувати це і назвав такі новини «чутками і спекуляціями».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що «Манчестер Юнайтед» веде переговори про надання ексклюзивних прав консорціуму на чолі з шейхом Катару Джасімом бін Хамадом Аль Тані в переговорах про продаж за більш ніж $6 млрд.

До цього акції «Манчестер Юнайтед» підскочили на 13% і досягли двомісячного максимуму після повідомлення про те, що шейх Катару Джассім бін Хамад аль-Тані, ймовірно, досягне успіху у своїй пропозиції про придбання клубу за понад 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,28 млрд).

Раніше повідомлялося, що сім'я Глейзерів прагне отримати за «МЮ» 6 млрд фунтів стерлінгів ($7,5 млрд), що було б світовим рекордом для будь-якого спортивного клубу або франшизи.