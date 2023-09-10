Мінекономіки цього року прогнозує зростання ВВП України до 4%

Українська економіка відновлюється більш швидкими темпами, ніж це прогнозували раніше. Зараз всі інституції переглядають свої оцінки зростання ВВП в бік збільшення. Про це заявила міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу на форумі Ялтинської європейської стратегії YES 2023.

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За її словами попри втрату 29,6% ВВП минулого року Україні вдалося зберегти макрофінансову стабільність, яку забезпечили підтримка партнерів і політичні рішення, прийняті українським урядом.

Завдяки цьому у 2023 році споживча інфляція сповільниться до 10,6%, а базова інфляція — до 9%. Це відбувається незважаючи на руйнування росією Каховської дамби та повернення до довоєнного рівня оподаткування пального.

Прогноз щодо ВВП

«Ми прогнозуємо, що у найближчі роки рівень інфляції продовжить сповільнюватись. Всі інституції переглядають прогнози росту ВВП в бік збільшення. Ми, Мінекономіки, очікуємо, що зростання у 2023 році буде ближче до 4%. Це більш оптимістичний прогноз, ніж у НБУ, який очікує зростання на рівні 2,9% ВВП», — розповіла Свириденко.

За її словами, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% — у 2024 році та на 6,8% — у 2025 році. Але навіть попри такі оцінки економіка має більший потенціал для відновлення.

Рівень безробіття

Також за прогнозами Міністерства економіки, рівень безробіття цього року знизиться до 19%, а у 2024−2025 роках — до 16,9% і 14,4% відповідно.

«Ключовим фактором високого рівня безробіття є ситуація, коли безробітним бракує навичок, необхідних роботодавцям. Тому ми багато інвестуємо в заклади, які допомагають навчати та перекваліфіковувати безробітних», — зазначила Свириденко.

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Основні галузі економіки

Покращено прогнози і щодо основних галузей економіки. Так, урожай зернових та олійних культур буде більшим, ніж торік — експорт очікується не менше 50 млн тонн зернових і олійних культур, а також — не менше 10 млн тонн олії і шроту.

Зростає виробництво в металургійній промисловості, відповідно збільшується і експорт металопродукції. Але загальні обсяги виробництва зараз майже в чотири рази нижчі, ніж до 2022 року. Прогноз на цей рік складає — виробництво 6 млн тонн сталі.

«Я вірю, що нам вдасться покращити експортну логістику — переважно через дельту Дунаю, Румунію та через безпечний коридор до портів Великої Одеси. Цим коридором вже скористались чотири судна, і ми очікуємо ще два кораблі, що прибувають», — розповіла Свириденко.

За її словами, наступні 4 роки відбудеться перехід до швидкозростаючої та орієнтованої на майбутнє економіки. Так, в рамках Плану відновлення України Ukrainian Facility передбачаються заходи, які дозволять реалізувати масштабні проекти в галузі «зеленої металургії» та інші екологічно чисті промислові проекти, які мають посилити інтеграцію України в ЄС та на світові ринки.