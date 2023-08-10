Кожні 100 тисяч емігрантів скорочують ВВП України майже на $1 мільярд — WSJ

Близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 млрд, виходить, що, за даними The Wall Street Journal, відʼїзд кожних 100 тисяч українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на $1 млрд. Про це повідомляє Уніан.

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Як пише американське видання, внаслідок повномасштабного вторнення близько 8 млн людей виїхали з України, більшість з них сподівались, що ця еміграція буде недовгою. Втім, за даними ООН, близько 6,2 млн українців досі залишаються за кордоном, що свідчить про те, що лише близько 1,8 млн з них повернулися в Україну.

Опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції ООН у травні-червні 2023 року, показало, що близько мільйона українців, які перебували за кордоном, повернулися до місця свого походження з візитом або на постійне проживання. Ще 353 тис. людей повернулися з-за кордону, але залишилися переміщеними всередині України.

Міністерство економіки заявило, що прогнозоване падіння ВВП України становить 0,5% на кожні 100 тис. українців, які проживають за кордоном. За даними відомства, у 2022 році ВВП України скоротилось на третину.