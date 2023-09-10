Польща страхуватиме польських та іноземних інвесторів, які зацікавлені у відбудові України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Це рішення серед іншого дозволяє польській державній Корпорації страхування KUKE надавати ефективнішу допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України.

«Це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні. Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні. І як наслідок це сприятиме залученню більшої кількості інвестицій та входженню в український приватний сектор нових гравців», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Закон є основою програми відбудови України за участі польського бізнесу. По суті цим законом Польща створила програму відновлення України за участю польського бізнесу.

Програма передбачає три пункти.

Безпечна торгівля з Україною

Страхування охоплює широкий спектр ризиків, зокрема захищає польські компанії від збитків, спричинених несплатою за поставлені товари чи надані послуги. А також включає перестрахування транспортного страхування та гарантію, що захищає банки, які видають акредитиви.

Підтримка інвестицій польських компаній

Підтримка підприємців у фінансуванні інвестицій, реалізованих у Польщі для експорту в Україну і не лише. А також тих інвестицій, які будуть реалізовані безпосередньо в Україні. Особливо йдеться про нові проєкти поглинання та придбання.

Підтримка розвитку України

Забезпечення фінансування інвестиційних проєктів, які реалізуються польськими чи іноземними підприємцями для інвесторів з України (приватних та державних).

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Серед нових рішень — здійснення перестрахування іншими страховиками. У випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку.

В основному це стосуватиметься перестрахування транспортних ризиків у комерційних страховиків (зокрема каско та страхування відповідальності перед третіми особами). Завдяки цьому польські підприємці зможуть здійснювати перевезення в Україну та брати участь у процесі реконструкції.

Новий польський закон дає також можливості страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.