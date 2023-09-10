За місяць ринок залишили 16 фінансових компаній і один банк — НБУ

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 вересня 2023, 9:38 Читать на русском

За місяць ринок залишили 16 фінансових компаній і один банк — НБУ

У серпні 2023 року один банк і 16 небанківських фінустанов залишили ринок, тоді як одна установа отримала ліцензію надавача фінансових платіжних послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У серпні 2023 року один банк і 16 небанківських фінустанов залишили ринок, тоді як одна установа отримала ліцензію надавача фінансових платіжних послуг.
Фото: bank.gov.ua

Читайте«Мінфін» вInstagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними регулятора, кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 1 250 (станом на 31 липня) до 1 234 (станом на 31 серпня), а банків — з 65 до 64.

З реєстрів виключено 16 учасників ринку небанківських фінансових послуг: три фінансові компанії, одного страховика та три кредитні спілки — добровільно, інших сім фінансових компаній та один ломбард — примусово.

Крім того, відповідно до вимог Закону України «Про платіжні послуги» одну фінансову компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ та у статусі платіжної установи включено до Реєстру платіжної інфраструктури.

Протягом місяця трьом фінансовим компаніям, одному страховику, одному ломбарду та трьом кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а трьом іншим фінансовим компаніям — примусово (як захід впливу).

Чотирьом страховикам погоджено набуття/збільшення істотної участі, водночас трьом іншим — відмовлено.

Читайте також: Фонд гарантування розпочав процедуру виведення Укрбудінвестбанку з ринку

Станом на 31 серпня на небанківському ринку працювали 101 страховик non-life (у липні було 102), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 161 ломбард (було 162), 146 кредитних спілок (було 149), 82 лізингові компанії (кількість не змінилася), 606 фінансових компаній (було 617), 57 страхових брокерів (кількість не змінилася), 68 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп (кількість не змінилася) та 21 небанківську фінансову групу (кількість не змінилася).
На платіжному ринку діє 24 платіжні системи, створені резидентами, ураховуючи державні (було 29), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед яких 18 платіжних установ (було 17), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк-емітент електронних грошей (було 3) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 46 комерційних агентів (було 42) та 34 технологічні оператори платіжних послуг (було 35). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

У серпні до Національного банку надійшов 221 запит від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 138, щодо банків — 26, кредитних спілок та колекторів — 14, страховиків — 40, платіжних установ — 3.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 33 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами