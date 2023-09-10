За місяць ринок залишили 16 фінансових компаній і один банк — НБУ

У серпні 2023 року один банк і 16 небанківських фінустанов залишили ринок, тоді як одна установа отримала ліцензію надавача фінансових платіжних послуг. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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За даними регулятора, кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні зменшилася з 1 250 (станом на 31 липня) до 1 234 (станом на 31 серпня), а банків — з 65 до 64.

З реєстрів виключено 16 учасників ринку небанківських фінансових послуг: три фінансові компанії, одного страховика та три кредитні спілки — добровільно, інших сім фінансових компаній та один ломбард — примусово.

Крім того, відповідно до вимог Закону України «Про платіжні послуги» одну фінансову компанію виключено з Державного реєстру фінансових установ та у статусі платіжної установи включено до Реєстру платіжної інфраструктури.

Протягом місяця трьом фінансовим компаніям, одному страховику, одному ломбарду та трьом кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а трьом іншим фінансовим компаніям — примусово (як захід впливу).

Чотирьом страховикам погоджено набуття/збільшення істотної участі, водночас трьом іншим — відмовлено.

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Станом на 31 серпня на небанківському ринку працювали 101 страховик non-life (у липні було 102), 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 161 ломбард (було 162), 146 кредитних спілок (було 149), 82 лізингові компанії (кількість не змінилася), 606 фінансових компаній (було 617), 57 страхових брокерів (кількість не змінилася), 68 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп (кількість не змінилася) та 21 небанківську фінансову групу (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 24 платіжні системи, створені резидентами, ураховуючи державні (було 29), та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку діють надавачі фінансових платіжних послуг, серед яких 18 платіжних установ (було 17), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк-емітент електронних грошей (було 3) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, входять 46 комерційних агентів (було 42) та 34 технологічні оператори платіжних послуг (було 35). Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

У серпні до Національного банку надійшов 221 запит від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів щодо фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 138, щодо банків — 26, кредитних спілок та колекторів — 14, страховиків — 40, платіжних установ — 3.