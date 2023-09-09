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9 вересня 2023, 14:06 Читать на русском

Ердоган закликає G20 піти на компроміс з рф щодо «зернової угоди» — Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн «Великої двадцятки» (G20) задовольнити деякі вимоги рф, щоб відновити «зернову угоду». Про це повідомляє Bloomberg.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн «Великої двадцятки» (G20) задовольнити деякі вимоги рф, щоб відновити «зернову угоду».
Фото: freepik.com

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Видання, посилаючись на трьох турецьких чиновників, зазначає, що Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрив лондонським банком Lloyd's і знову підключити росію до системи SWIFT для міжнародних платежів.

Очікується, що члени G20 скажуть про важливість «зернової угоди» для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, і закличуть до припинення «військових руйнувань» або інших атак на відповідну інфраструктуру.

Крім того, вони закликатимуть до негайних і безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив/ресурсів з рф та України.

За словами турецьких чиновників, Туреччина каже своїм партнерам, що шлях до відновлення угоди — це послаблення деяких санкцій, які, як стверджує рф, заважають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запасні частини до них.

Індійські чиновники у коментарі Bloomberg заявляють, що Анкара намагається знайти консенсус, щоб поновити угоду.

Агентство також зазначило, що зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США і Європі, а прийняття Ердоганом вимог росії підкреслює виклики, з якими він стикається в балансуванні після вторгнення рф в Україну.

Альтернативний морський маршрут

Також Україна веде переговори з Румунією та Болгарією про альтернативний морський маршрут, який би проходив з українських портів через румунські територіальні води. Однак цей маршрут потенційно може покрити лише частину потреб.

«Зернова угода»

З початку повномасштабної війни рф проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду росією портів у Чорному морі.

Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з росією і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

У липня росія вийшла з «зернової угоди», таким чином експорт української продукції Чорним морем припинився. Проте Україна продовжує експортувати зерно через дунайські порти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
9 вересня 2023, 14:22
#
Ердоган за 2 су від заробітку на російському збіжжі схоже і мати рідну продасть

Тим часом справжній союзник та реальний член НАТО.
https://www.telegraph.co.uk/news/2023/09/08/raf-russia-ukraine-black-sea-grain-exports/
UK planes protecting Ukraine ships from Russian attack after grain deal collapse
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