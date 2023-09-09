Ердоган закликає G20 піти на компроміс з рф щодо «зернової угоди» — Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликає лідерів країн «Великої двадцятки» (G20) задовольнити деякі вимоги рф, щоб відновити «зернову угоду». Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання, посилаючись на трьох турецьких чиновників, зазначає, що Туреччина просить світових лідерів сприяти страхуванню російського експорту продовольства і добрив лондонським банком Lloyd's і знову підключити росію до системи SWIFT для міжнародних платежів.

Очікується, що члени G20 скажуть про важливість «зернової угоди» для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, і закличуть до припинення «військових руйнувань» або інших атак на відповідну інфраструктуру.

Крім того, вони закликатимуть до негайних і безперешкодних поставок зерна, продуктів харчування та добрив/ресурсів з рф та України.

За словами турецьких чиновників, Туреччина каже своїм партнерам, що шлях до відновлення угоди — це послаблення деяких санкцій, які, як стверджує рф, заважають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запасні частини до них.

Індійські чиновники у коментарі Bloomberg заявляють, що Анкара намагається знайти консенсус, щоб поновити угоду.

Агентство також зазначило, що зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США і Європі, а прийняття Ердоганом вимог росії підкреслює виклики, з якими він стикається в балансуванні після вторгнення рф в Україну.

Альтернативний морський маршрут

Також Україна веде переговори з Румунією та Болгарією про альтернативний морський маршрут, який би проходив з українських портів через румунські територіальні води. Однак цей маршрут потенційно може покрити лише частину потреб.

«Зернова угода»

З початку повномасштабної війни рф проти України країни Африки залишилися без українських поставок зерна та іншої агропродукції через блокаду росією портів у Чорному морі.

Пізніше Туреччина та ООН підписали дві окремі угоди з росією і Україною для створення гуманітарного коридору в Чорному морі.

У липня росія вийшла з «зернової угоди», таким чином експорт української продукції Чорним морем припинився. Проте Україна продовжує експортувати зерно через дунайські порти.